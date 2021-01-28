Бразилец завершил карьеру и сейчас выбирает направление своей деятельности.
Данило Силва и Игорь Суркис, ФК Динамо Киев
28 января 2021, 22:32
Бывший защитник Динамо Данило Силва посетил Киев, где встретился с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
34-летний бразилец завершил футбольную карьеру и в настоящее время определяется со своим дальнейшим будущим.
Данило встретился с Суркисом и обсудил свое возможное сотрудничество с клубом, но уже не в статусе игрока.
Бразилец выступал за Динамо с 2010 по 2017 год. В составе киевлян он дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.