Украина

Бразилец завершил карьеру и сейчас выбирает направление своей деятельности.

Бывший защитник Динамо Данило Силва посетил Киев, где встретился с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом. Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

34-летний бразилец завершил футбольную карьеру и в настоящее время определяется со своим дальнейшим будущим.

Данило встретился с Суркисом и обсудил свое возможное сотрудничество с клубом, но уже не в статусе игрока.

Бразилец выступал за Динамо с 2010 по 2017 год. В составе киевлян он дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.