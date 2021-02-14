Украина

Подопечные Луиша Каштру потеряли очки в матче против ковалевцев.

Шахтер в рамках 14-го тура чемпионата Украины противостоял Колосу. Матч должен был состояться еще вчера, но был перенесен из-за погодных условий. Новым местом проведения стал стадион им. Лобановского, на котором накануне Динамо обыграло Олимпик, а потому уже ближе к перерыву качество газона оставляло желать лучшего.

С первых минут поединка "горняки" завладели территориальным преимуществом и пытались отметиться быстрым взятием ворот, однако острота не следовала. Коноплянка пытался пристреливаться издали, но выходило неточно, а попытки взломать оборону соперника посредством коротких передач не увенчались успехом.

Колос, в свою очередь, надеялся на контратакующие выпады, но Ориховский, который здорово находил свободное пространство, постоянно оказывался в офсайде. Самый опасный момент первой половины игры произошел уже ближе к ее концу, когда Богданова пробивал головой после подачи Кравченко, но мяч угодил в Кривцова.

Отдыхать команды отправились при "сухом" счете на табло, а в начале второго тайма подопечные Луиша Каштру большими силами пошли в наступление. Сперва, Мораес здорово развернулся и пробил по воротам с левой ноги, но мяч полетел в руки Волынцу. Несколько позже, Коноплянка пробивал в одно касание из чужой штрафной после заблокированного удара Тайсона, но мяч прошел мимо ворот.

Марлос и Тайсон были очень активны и постоянно встречались с мячом, но редуты Колоса были достаточно компактными, чтобы сдержать бразильцев. Коноплянка не отставал от своих партнеров и вновь угрожал воротам соперника - Евгений пробивал из чужой штрафной площади — мяч угодил в соперника, а после добивания защитник выбил мяч с линии.

Ковалевцы активизировались в атаке ближе к середине второго тайма, но обе попытки Антюха поразить ворота голом не завершились. Один раз Трубин выручил Шахтер, а во втором случае футболист Колоса затянула с ударом. Подопечные Каштру пытались организовать финальным штурм в конце поединка, но он не увенчался успехом. Шахтер потерял очки, позволив Динамо оторваться.

Колос — Шахтер 0:0

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов (Милько, 77), Задоя — Антюх (Исаенко, 86), Ориховский (Костышин, 54), Хлебас (Данфа, 46) — Лысенко

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао (Майкон, 83), Матвиенко (Соломон, 82) — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 77) — Марлос, Тайсон, Коноплянка (Тете, 60) — Мораес (Фернандо, 77)

Предупреждения: Петров, Антюх, Богданов, Черноморец, Костышин, Кравченко