Сегодня, 13-го февраля, стартует второй круг украинской Премьер-лиги-2020/21.

Первыми матчами 14-го тура чемпионата станут:

Заря — Десна, 14:00

Минай — Львов, 14:00

Динамо Киев — Олимпик, 17:00

Колос — Шахтер, 17:00

Главный вопрос перед стартом второй половины сезона — кто же выиграет УПЛ в чемпионате-2020/21

 

После 13 проведенных туров турнирная таблица выглядит следующим образом:

1 Динамо Киев 13 9 3 1 25 10 15 30  
2 Шахтер 13 8 5 0 33 11 22 29  
3 Десна 13 6 5 2 18 11 7 23  
4 Заря 12 5 5 2 23 10 13 20  
5 Ворскла 13 5 5 3 17 10 7 20  
6 Колос 13 4 6 3 18 16 2 18  
7 Олимпик 12 5 2 5 20 20 0 17  
8 Александрия 13 4 4 5 19 18 1 16  
9 Мариуполь 13 4 4 5 14 19 -5 16  
10 Ингулец 13 1 8 4 13 20 -7 11  
11 Минай 12 2 4 6 9 23 -14 10  
12 Рух 13 1 6 6 12 23 -11 9  
13 ПФК Львов 12 2 3 7 8 26 -18 9  
14 Днепр-1 13 2 2 9 16 28 -12 8