Украина 13 февраля 2021, 12:42 Кто выиграет УПЛ в сезоне-2020/21? С началом второго круга украинского чемпионата интрига лишь нарастает. Шахтер - Динамо, ФОТО ФК ШАХТЕР 13 февраля 2021, 12:42 Сегодня, 13-го февраля, стартует второй круг украинской Премьер-лиги-2020/21. Первыми матчами 14-го тура чемпионата станут: Заря — Десна, 14:00 Минай — Львов, 14:00 Динамо Киев — Олимпик, 17:00 Колос — Шахтер, 17:00 Главный вопрос перед стартом второй половины сезона — кто же выиграет УПЛ в чемпионате-2020/21 После 13 проведенных туров турнирная таблица выглядит следующим образом: 1 Динамо Киев 13 9 3 1 25 10 15 30 2 Шахтер 13 8 5 0 33 11 22 29 3 Десна 13 6 5 2 18 11 7 23 4 Заря 12 5 5 2 23 10 13 20 5 Ворскла 13 5 5 3 17 10 7 20 6 Колос 13 4 6 3 18 16 2 18 7 Олимпик 12 5 2 5 20 20 0 17 8 Александрия 13 4 4 5 19 18 1 16 9 Мариуполь 13 4 4 5 14 19 -5 16 10 Ингулец 13 1 8 4 13 20 -7 11 11 Минай 12 2 4 6 9 23 -14 10 12 Рух 13 1 6 6 12 23 -11 9 13 ПФК Львов 12 2 3 7 8 26 -18 9 14 Днепр-1 13 2 2 9 16 28 -12 8 Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте