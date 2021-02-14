Украина

Артем Ситало стал героем матча.

Мариуполь в рамках 14 тура в Запорожье на Славутич Арене принимал Александрию. Перед стартовым свистком у обеих команд было равное количество очков — по 16.

Поединок получился очень боевой, прекрасное тому свидетельство — семь желтых карточек, большинство из которых были показаны в конце матча.

Героем поединка стал Артем Ситало, которому удалось забить за 10 минут до перерыва. Фактурный форвард александрийцев сделал все просто и эффективно. Он получил пас от Гречишкина, избежав офсайда, и пробил мимо Кудрика, который уже мчал на перехват.

Во второй половине встречи команда Маркевича пыталась комбинировать, а подопечные Шарана в свою очередь полагались на быстрые контратаки и бойцовские качества. Мариупольцы имели несколько неплохих шансов, чтобы вырвать ничью, которая стала бы, пожалуй, справедливым результатом сегодняшнего матча, но распечатать ворота Билыка им не удалось. Поражение — 0:1.

Александрия набирает три очка и приближается к Ворскле на расстояние одного балла. К слову, сегодня полтавчане сыграют с Рухом. В следующем туре подопечные Шарана дома примут Минай.

Для Мариуполя это третье поражение кряду. Подопечные Маркевича остались на девятой строчке. В следующем туре их ждет испытание Зарей.

Мариуполь — Александрия 0:1

Гол: Ситало, 38.

Мариуполь: Кудрик – Мельниченко (Кирюханцев, 59), Чоботенко, Быков, Стасюк (Драмбаев, 82) — Чех — Очеретько, Мишнев (Петерман, 83), Танковский, Топалов (Кащук, 73) – Кулаков (Сикан, 74).

Александрия: Билык — Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич (Мышенко, 89), Банада, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 88) – Ковалец (Калюжный, 90) — Ситало.

Предупреждения: Кирюханцев, 46, Очеретько, 52, Быков, 65, Чоботенко, 72 – Ситало, 5, Пашаев, 66, Мирошниченко, 90+4.