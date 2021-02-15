Украина

Сергей Кузнецов дал комментарий после матча с "горняками".

Сергей Кузнецов, который исполнял обязанности главного тренера во время отсутствия Руслана Костышина, прокомментировал игру против Шахтера (0:0).

"Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство Шахтера и Динамо, благодаря которым состоялась игра. Тяжелые погодные условия не позволили нам провести матч в Ковалевке. Много людей работали над тем, чтобы он состоялся, – их тоже благодарим. Но в связи с этими обстоятельствами мы сегодня сыграли на стадионе Динамо. Спасибо всем за это.

Что касается игры, тяжелое поле все-таки помогало больше нам, чем Шахтеру. Но если брать недельный цикл подготовки, он был очень тяжелым. Не было хороших условий, мы тренировались на искусственном поле, в мороз, тренировались на маленьких искусственных полях. Нам было тяжело подготовиться. Мы стали гораздо матерее по сравнению с первыми матчами в Премьер-лиге. Наше первое поражение от Шахтера – 0:6. После этого мы становились сильнее, опытнее с каждым днем, и сегодня пришли к тому, что можем дать бой таким командам, как Шахтер", — приводит слова Кузнецова официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос — Шахтер.