Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка УПЛ.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер в гостях не смог обыграть Колос. Встреча закончилась без забитых мячей.

Изначально эта игра должна была пройти вчера, но из-за погодных условий матч был перенесен на сегодняшний игровой день. Команды сыграли на стадионе им. Лобановского, где вчера Динамо обыграло Олимпик.

Таким образом, команда Луиша Каштру потеряла очки и отпустила в отрыв Динамо, до которого сейчас три очка.

Смотрите обзор матча:

Колос — Шахтер 0:0

Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов (Милько, 77), Задоя — Антюх (Исаенко, 86), Ориховский (Костышин, 54), Хлебас (Данфа, 46) — Лысенко

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао (Майкон, 83), Матвиенко (Соломон, 82) — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 77) — Марлос, Тайсон, Коноплянка (Тете, 60) — Мораес (Фернандо, 77)

Предупреждения: Петров, Антюх, Богданов, Черноморец, Костышин, Кравченко