Украина

Иранский форвард высказался о дебюте за луганский клуб.

Заря взяла реванш у Десны за поражение в первом круге, одержав важнейшую победу в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги благодаря дублю Александра Гладкого (2:1).

Нельзя не отметить, что в данном противостоянии дебютировал новичок луганского клуба Захеди Шахаб, который перешел этой зимой из Олимпика. Иранский форвард поделился эмоциями от своего первого матча за Зарю, в котором он вышел на замену на 60-й минуте.

"Конечно, я счастлив дебютировать за Зарю, поскольку на данный момент я выступаю за один из самых больших клубов Украины. Я много работал, много сделал для того, чтобы тут оказаться. Безусловно, я очень счастлив", — заявил Шахаб в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Десна вы можете на Football.ua.

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