Украина

Бельгийская команда опасается холодов в Украине.

Первый поединок в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между киевским Динамо и бельгийским Брюгге может не состоятся в запланированные сроки из-за ухудшения погодной ситуации в столице Украины. Об этом сообщает бельгийский ресурс voetbal24.be.

Сторона соперников украинской команды на данный момент предпочитает выжидать паузу в своем окончательном решении до момента составления более точного прогноза погоды на день матча. Однако, согласно информации Het Nieuwsblad, у Брюгге будет опция отказа от проведения игры, если температура воздуха опустится ниже отметки в -15 °C.

Стоит отметить, что пойти на подобный шаг "черно-синим" и самим будет не так уж и просто. Дело в том, что плохая погода также повлияла на продолжительность зимней паузы в чемпионате Бельгии, а предыдущая выездная игра Брюгге на внутренней арене против Шарлеруа, так и вовсе, не состоялась из-за плохого состояния покрытия.

Базовой датой проведения матча Динамо Киев — Брюгге является ближайший четверг, 18 февраля.