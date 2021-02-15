Украина

Защитник полтавской Ворсклы удивил откровенным признанием.

В своем интервью Youtube-каналу Бомбардир ганский защитник полтавской Ворсклы Якубу Наджееб рассказал о желании играть за сборную Украины.

"Да, я могу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу этого. Если есть такая возможность — конечно, я согласен. Мне нравится здесь. Украина — мой второй дом. Гана — мой дом, где я вырос".

Поскольку для получения гражданства нашей страны, согласно соответствующему Закону, необходимо прожить на территории Украины в течении пяти лет, то 20-летнему Якубу предстоит провести еще три года в реалиях украинского футбола, прежде чем у тренерского штаба национальной команды появится возможность его пригласить.

Впрочем, игрока этот фактор не заставляет особо переживать: "Если позовут, пути назад уже не будет", — подытожил Якубу.

Стоит отметить, что данный футболист уже привлекался к участию в играх юношеских сборных Ганы в категориях U-17 и U-20, однако его номинальная позиция правого защитника является достаточно востребованной в текущих реалиях нашей Главной команды страны.

В текущем сезоне Наджееб отыграл уже 14 поединков (1045 минут) в составе полтавской Ворсклы, за которые не сумел отличиться результативными действиями.

Посмотреть за его игрой за коллектив Юрия Максимова может появиться возможность в следующем матче Ворсклы в рамках УПЛ, который пройдет на поле петровского Ингульца.