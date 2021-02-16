Украина

Украинский полузащитник продолжит выступать за черниговскую команду.

Полузащитник Десны Владислав Калитвинцев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба черниговской команды.

Новое соглашение с 28-летним украинцем рассчитано на два с половиной года.

Калитвинцев пополнил состав черниговского клуба летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Владислав провел 14 поединков во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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