Украинский полузащитник продолжит выступать за черниговскую команду.
Владислав Калитвинцев, ФК Десна
16 февраля 2021, 18:58
Полузащитник Десны Владислав Калитвинцев подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба черниговской команды.
Новое соглашение с 28-летним украинцем рассчитано на два с половиной года.
Калитвинцев пополнил состав черниговского клуба летом 2019 года.
В нынешнем сезоне Владислав провел 14 поединков во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
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