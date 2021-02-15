Украина

Руководство Зари обратилось в Комитет по этике и честной игре с официальным письмом.

Заря обратилась в Комитет УАФ по этике и честной игре с требованием разобраться с расистским инцидентом, произошедшим во время матча 14-го тура чемпионата Украины против Десны — сообщил официальный сайт луганского клуба.

В официальном письме Заря утверждает, что во время матча, выигранного хозяевами, со скамейки запасных гостей прозвучала фраза "Уродов понабирали, бл...дь, черно...опых".

По мнению руководства Зари, это высказывание является расистским и оскорбляет честь и достоинство игроков клуба «неславянской» внешности. Клуб просит УАФ разобраться, установить личность виновного и принять меры в соответствии с Кодексом этики и честной игры.

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