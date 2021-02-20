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Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Мариуполем и Зарей.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь примет луганскую Зарю.

Суббота, 20 февраля, 14:00. Славутич-Арена, Запорожье. Владимир Новохатний – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Поединки между Мариуполем и Зарей всегда были достаточно принципиальными и зрелищными. Конечно, ведь этот поединок можно назвать своеобразным мини-дерби Донбасса.

Матч состоится на Славутич-Арене и номинальные хозяева, Мариуполь, подходят к нему с особым настроем. В прошлом туре подопечные Остапа Маркевича минимально уступили Александрии, хотя и показывали достаточно привлекательный футбол. Задача на текущий сезон — попасть в еврокубки. И это заставляет молодежь Мариуполя выходить на игры, как на последний бой, и выгрызать место в первой шестерке таблицы. Сейчас же они — девятые. Однако победа может приблизить их к зоне лидеров чемпионата.

Номинальные гости в этом противостоянии будут настоящими хозяевами положения. Заря себя очень комфортно чувствует. Особенно такие выводы напрашиваются после победы над Десной в минувшем туре Премьер-лиги. Все же тренировочные сборы в Турции сплотили команду, и Заря активно борется за третье место. К слову, туда она сможет попасть, если обыграет Мариуполь. Да и по сравнению с Десной, у луганчан еще и матч в запасе. Заря — фаворит матча с Мариуполем, однако только игра покажет, так ли это на самом деле.