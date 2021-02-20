Украина

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура УПЛ между Александрией и Минаем.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги Александрия примет Минай.

Суббота, 20 февраля, 17:00. КСК Ника, Александрия. Виталий Романов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Несмотря на то, что перед матчем все считают фаворитом именно хозяев поля, поединок обещает быть очень интересным. Особенно вывод напрашивается взглянув на турнирную таблицу чемпионата Украины.

Подопечные Владимира Шарана начали второй круг УПЛ с важной победы над Мариуполем. Матч выдался достаточно тяжелым, но Александрия на классе сумела переиграть подопечных Остапа Маркевича. Не стоит забывать, что главная задача команды — попадание в еврокубки. Однако из борьбы за бронзовые медали УПЛ Александрию также не стоит выключать. Все еще возможно, тем более, что победа в игре с Минаем может гарантировать им пятое место, если Ворскла допустит осечку.

Что касается Миная, то команда с поражения вошла во вторую часть сезона. Зимой руководство команды из Закарпатья усилило состав несколькими опытными игроками, в том числе и Артемом Милевским. Последнее место в таблице никак не олицетворяет тот футбол, который показывает команда. Если удастся наладить взаимопонимание между футболистами, то задача остаться в УПЛ будет решена. А пока Минай будет бороться за победу над Александрией, чтобы подняться повыше.