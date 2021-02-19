Украина

Футболиста дозаявили на сезон.

Черниговская Десна объявила о подписании полузащитника Евгения Чепурненко.

Пока неизвестно, на какой срок стороны заключили контракт. Представили футболиста очень оригинально.

Отметим, 31-летний Чепурненко — легенда "северян". Футболист играл в Десне с 2012 по 2014 (60/18) и с 2015 по 2017 год (73/20).

Помимо черниговской команды, хавбек защищал цвета Львова, Александрии, Агробизнеса и других клубов. А последним его клубом был Диназ.

Футболист прошел тренировочные сборы с Десной в Турции и включен в заявку на сезон 2020/21.