Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Ворскла в рамках поединка 15-го тура чемпионата Украины сыграет против Ингульца.

Ингулец — Ворскла

Воскресенье, 21 февраля, 14:00. Полтава, им. Бутовского. Главный арбитр встречи — Дмитрий Бондаренко. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Ингулец подходит к поединку на двенадцатой строчке турнирной таблицы с одиннадцатью набранными баллами после четырнадцати матчей. Плотность в нижней части турнирной таблицы довольно высокая, а потому оказаться на последнем месте можно в любой момент. В прошлом туре подопечные Лавриненко играли против Днепра-1 и уступили со счетом 0:2.

Ворскла, в свою очередь, подходит к матчу на пятом месте. Полтавчане долгое время пытались навязать борьбу Шахтеру и Динамо, но все-таки все стало на свои места. Теперь команда Максимова соперничает с Десной и Зарей за место в топ-3. В прошлом туре полтавчане играли против Руха и смогли добыть ничью благодаря голу Цитаишвили.

Было заметно, что команда Максимова еще не набрала лучшие кондиции. Теперь посмотрим, что изменится за эту неделю. Ворскла под руководством текущего тренерского штаба прославилась своим характером и боевитостью — без них в игре против Ингульца никуда. Матч обещает быть довольно жестким и беспринципным.

Статистика личных встреч между этими командами насчитывает всего лишь одну игру — в сентябре прошлого года. Тогда Ворскла добилась победы с комфортным счетом — 2:0. Голами за полтавчан отметились Кане и Степанюк. Очень интересно будет посмотреть на Цитаишвили, который в прошлом туре уже успел отметиться голом — ждем его в стартовом составе.

Не сыграет: Плохотнюк