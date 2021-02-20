Украина

Первые слова новоприбывшего игрока коллектива Ивана Федика.

Львовский Рух во время паузы между 14-м и 15-м турами украинской Премьер-лиги усилился нападающим сборной Узбекистана Бобиром Абдихоликовым, который ранее выступал на родине за клуб Насаф Карши.

Сразу после присоединения к остальной команде, новичок "желто-черных" дал интервью официальному сайту клуба, в котором поделился эмоциями от своего перехода в стан украинского коллектива.

"Очень рад стать игроком Руха. Хочу помогать клуба качественной игрой и забитыми мячами. С нетерпением жду первую тренировку. У исключительно меня положительные эмоции.

У меня были предложения из других клубов с более выгодными условиями, но деньги для меня не главное. Хочу расти в качестве футболиста и проявить себя в хорошем европейском чемпионате. Для меня Рух — это, так сказать, трамплин. В УПЛ играют такие клубы, как Шахтер и Динамо, что демонстрирует высокий уровень чемпионата.

Ранее под шестнадцатым номером выступал Максим Шацких. Именно поэтому я выбрал себе этот игровой номер. Максим — это легенда узбекского и украинского футбола. Мне импонировала игра этого игрока. Знаю, что он ранее играл за Рух.

Прежде всего, мне нужно пройти период адаптации. А дальше мое дело — забивать голы и делать все для того, чтобы клуб побеждал. Я хочу сыграть против Шахтера, ведь это сильная команда. С нетерпением жду свой дебют.

Главный тренер сказал мне, что на тренировке оценит мою функциональную подготовку и после того примет решение, поеду я на следующую игру или нет", — сообщил узбекский футболист.

Пока что, неизвестно, сможет ли новоприбывший футболист быстро адаптироваться к условиям нового коллектива. Тем временем, его новый клуб будет проводить подготовку к ответственной игре против донецкого Шахтера, которая состоится 21 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени.