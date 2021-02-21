Украина

Автор дубля в ворота ПФК Львов прокомментировал успех своей команды.

Ковалевский Колос в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги на поле Арены Львов сумел одолеть местный ПФК Львов, отличившись по голу в каждом из таймов (2:0).

Львов — Колос 0:2 Видео голов и обзор матча

При этом, оба забитых мяча оказались на счету воспитанника киевского Динамо полузащитника Павла Ориховского, который на послематчевом интервью признался, что его команде прийти к успеху помогла дисциплинированная игра по ходу всего поединка.

"Я думаю, что мы победили уверенно, потому что мы играли достаточно слажено во всех линиях, в результате чего добились необходимого результата. Вся команда играла очень дисциплинировано, основанием чему служил правильный настрой на игру.

Я думаю, что у нас сейчас достаточно хорошие кондиции, так как ни в одном из первых двух официальных матчей нового года мы не просаживались физически в концовке. Мы хорошо готовились на сборах, готовились к возобновлению сезона, и следующие игры это только подтвердят.

Приятно, когда есть болельщики. 100-200 человек, но они все равно пришли и подгоняли команду вперед. В любом случае, это внимание только нам на руку. Приятно, что люди начинают вновь ходить на матчи, поэтому мы ждем их большем числе уже в следующих играх", — на приятной ноте подвел итоги поединка полузащитник "колосков".

Коллективу Руслана Костышина в следующем туре предстоит провести домашний поединок против львовского Руха.