Мирча Луческу вновь доверил украинцу место в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы Десны и Динамо на матч 15 тура чемпионата Украины.
Десна: Паст – Полегенько, Гитченко, Тамм, Ермаков, Мостовой – Калитвинцев, Тотовицкий, Арвеладзе, Гуцуляк – Будковский.
Запасные: Литовка, Гитченко, Дима, Картушов, Демьяненко, Безбородько, Сухоцкий, Дегтярев.
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Беседин
Запасные: Бойко, Сирота, Тымчик, Сидклей, Леднев, Шапаренко, Де Пена, Дуэлунд, Супряга.
Поединок пройдет на стадионе Динамо имени В. Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.