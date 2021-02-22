Украина

Украинец последние три года провел в реалиях казахстанского футбола.

Согласно сообщению на официальном сайте харьковского Металлиста 1925, клуб усилился подписанием опытного центрального защитника карагандинского Шахтера Евгения Ткачука.

29-летний игрок оборонительной линии родился в Запорожье, где на ранних этапах карьеры занимался в академии местного Динамо. На профессиональном уровне футболист показал себя в матчах за донецкий Шахтер-3, полтавскую Ворсклу, луганскую Зарю, каменскую Сталь, а также казахские Иртыш и Шахтер.

В последнем из вышеперечисленных клубов Ткачук за три года успел сыграть 66 матчей, оформив четыре взятия ворот.

Металлист 1925 выступает в украинской Первой лиге, где после 15-и сыгранных туров сумел набрать 25 очков, и нынче занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера, Агробизнеса, на шесть очков.

Официальные поединки 2021 года харьковская команда начнет 15 марта — с домашней игры против Альяса, который отстает от нее на два очка.