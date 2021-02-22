Украина

Клуб намерен наконец-то провести редизайн своего логотипа.

Пресс-служба ПФК Львов опубликовала на официальном сайте клуба обновленную информацию относительно конкурса на новый логотип.

Первые заявки на участие и свои работы потенциальные кандидаты могли предоставлять, начиная от 16 декабря 2020 года. Данной возможностью, как заявляют организаторы, воспользовались около трехсот кандидатов, после чего комитетом были отобраны 62 лучшие работы, которые затем были выставлены на публичное обсуждение и голосование.

По результатам конкурса фанатских симпатий, были отобраны четыре лучших варианта, который затем были переданы на рассмотрение руководству ПФК Львов, и в ближайшее время стоит ожидать окончательного объявления победителя.

А пока футбольные функционеры заняты узнаваемостью бренда, основная команда "золотых львов" уступила в домашнем поединке в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги ковалевскому Колосу (0:2), после чего перешла в процесс подготовки к приему киевского Динамо.