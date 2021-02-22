Украина

Форвард Десны высказался о ничьей в матче чемпионата Украины против Динамо.

В рамках пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги Десна в концовке номинально домашнего поединка на стадионе Динамо им. В. Лобановского упустила победу над киевским Динамо (1:1).

Нападающий черниговского клуба Филипп Будковский прокомментировал результат данного противостояния.

"Разочарованы, что не выиграли. Игра была равная, мы забили гол и особо у Динамо не было моментов. Они больше контролировали мяч, а мы выбегали в контратаки. Расстроен, что потеряли еще 2 очка", — заявил Будковский в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Десна — Динамо вы можете на Football.ua.

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