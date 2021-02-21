Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 15-го тура УПЛ.

В центральном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на стадионе имени Валерия Лобановского расписала мировую с киевским Динамо (1:1).

Команды могли открыть счет в первом тайме, но киевлян не хватало решительных действий у чужих ворот, а у "северян" был убойный момент после подачи с фланга, но Тотовицкий не смог головой попасть по мячу с пары метров до ворот.

Затем в начале второго тайма Будковский открыл счет в матче после передачи с фланга от бывшего игрока "бело-синих" Калитвинцева. После этого черниговцы пытались отстоять результат, но их подвел нападающий Безбородько, который вышел на замену и спустя пять минут получил красную карточку за отмашку против Миколенко.

Киевляне не могли не воспользоваться таким подарком и через пару минут получили право на пенальти после просмотр видеоповтора. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Цыганков.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Десна – Динамо – 1:1

Голы: Будковский (53) – Цыганков (92, пенальти).

Десна: Паст — Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой — Ермаков, Арвеладзе (Гитченко, 70) — Калитвинцев (Картушов, 82), Гуцуляк (Безбородько, 82), Тотовицкий — Будковский (Чепурненко, 94).

Динамо: Бущан — Караваев, Миколенко, Забарный, Кедзера — Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 65) — Цыганков, Буяльский, Родригес — Беседин (Супряга, 86).

Предупреждения: Ермаков (9), Арвеладзе (69), Безбородько (83) – Беседин (45+1), Родригес (69), Цыганков (80), Миколенко (89).

Удален: Безбородько, 87 (вторая желтая карточка).