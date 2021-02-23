Футболист рассказал о поражении в важной игре.
Ибрагим Каргбо, Instagram
23 февраля 2021, 12:44
Нападающий донецкого Олимпика Ибрагим Каргбо прокомментировал поражение от Днепра-1 в УПЛ.
"Первый тайм мы провели неплохо, а вот вторым таймом разочарованы. Не было того настроения.
Возможно, на это повлиял автогол. Мы оказались в яме и не смогли из нее выбраться. Второй гол стал следствием этого", — цитирует Каргбо ТК Футбол 1/2/3.
Отметим, что на данный момент Олимпик занимает восьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
На счету Ибрагима Каргбо в текущем сезоне 12 матчей за дончан, в которых он отличился одним забитым голом.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.