Украина

Футболист рассказал о трансфере.

Нападающий польской Легии Назарий Русин рассказал о своем переходе в новый клуб.

"Я пока еще не общался с Артемом Шабановым о Легии, но в ближайшее время займусь этим. Я счастлив, что присоединился к Легии. Я участвовал в обоих сборах Динамо и считаю, что готов играть на 100 процентов.

В первую очередь, на первом месте для меня стоит команда, а не личные достижения. Буду играть только для нее, Я перешел в Легию ради побед и трофеев", — цитирует Русина официальный сайт польского клуба.