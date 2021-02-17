Футболист присоединился к новому клубу.
ФК Легия
17 февраля 2021, 16:39
Польская Легия на своем официальном сайте объявила о подписании защитника киевского Динамо Артема Шабанова.
Речь идет об аренде центрбека до 30 июня 2021 года. Шабанов получил 13-й номер на футболке.
Напомним, Шабанов присоединился к киевскому Динамо в начале 2018 года. За это время он сыграл 69 игр за клуб.
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