Украина

Футболиста в Украине не будет.

Нападающий турецкого Хатайспора Аарон Бупендза, которым интересовалось киевское Динамо, продолжит свою карьеру в чемпионате России.

Как сообщает издание Aspor, Краснодар договорился с Хатайспором о трансфере 24-летнего форворда.

Сумма трансфера составит приблизительно 8 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи. Также отмечается, что к Краснодару игрок присоединится летом 2021 года.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Бупендза сыграл в 23 играх и оформил на свой счет 18 голов. Это лучший результат в турнире.

Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за 24-летнего Бупендзу 9 миллионов евро в рассрочку, на что турецкий клуб ответил отказом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.