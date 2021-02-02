Украина

Киевляне получили отказ от турецкого клуба Хатайспор.

Турецкий Хатайспор отказал киевскому Динамо в трансфере нападающего Аарона Бупендзе, за которого "бело-синие" предлагали 9 миллионов евро.

"Недавно мы получили предложение в размере 9 миллионов евро в рассрочку от клуба из Европы и мы его не приняли. Мы также контактировали с нашими топ-клубами по игроку, но наша позиция ясна. Я не думаю, что будут новые предложения", — приводит слова президента Хатайспора Этхема Сунара Ensonhaber.

По информации источника, этим европейским клубом было Динамо, об интересе которого к футболисту сообщалось ранее.

Также отмечалось, что турецкий клуб намерен получить за Бупендзе 10 миллионов евро.