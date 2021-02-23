Украина

Бывший президент харьковского клуба дал обширный комментарий относительно инициативы возродить клуб.

Бывший президент и владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский заявил о намерении возродить клуб.

Бизнесмен прокомментировал для ПРОФУТБОЛ Digital текущую ситуацию и вектор работы, которая будет проводиться. Александр Ярославский твердо уверен, что Металлист будет жить и радовать харьковчан.

"Я всегда эмоционально подхожу к своим решениям. Просто я смотрю, что с харьковским футболом одни мучения. Каких только заявлений не было, всяких политиков, около политических людей — всех, кто пытается спекулировать и паразитировать на теме Металлиста.

Они уже "вернули" и Металлист, и большой футбол. Но я смотрю, что футбола нет никакого. Металлиста как не было, так и нет. Я как-то утром встал и осенило, что пора возвращать Металлист в Харьков.

В первую очередь, самое основное, я не хочу никаких незаконных действий. Это не мой стиль. Все должно быть законно. Металлист должен вернуться. Тот Металлист, который в 2025 году должен праздновать свое столетие. Я человек последовательный. Всегда говорил, что если буду заниматься, то только Металлистом".

"Я думаю, что и областная власть должная поучаствовать. Основное — я надеюсь на болельщиков. Они не должны стоять в стороне. В какой-то момент холодно отнеслись к Металлисту. У меня есть к ним вопрос. Я очень бы хотел, чтобы они знали — если мы вернем Металлист, то уже не должны будем отпустить его никогда.

Я надеюсь на их помощь и поддержку в том числе. Чтобы не было так, что сегодня мы хлопаем в ладоши Металлисту, а завтра хлопаем другим. Если хлопать в ладоши, то должны хлопать Металлисту. Все жизнь.

Что делать с долгами? Мы должны законным путем забрать бренд, а долги пусть платят те, кто их создавал. Я долгами заниматься не собираюсь. Мы забираем бренд Металлиста и то, что можем забрать законно. На этой основе возродим тот клуб, который был".

"Может ли Металл стать базой для Металлиста? Скажу откровенно, что, скорее всего, так и будет. Диалог с Красниковым никогда не прекращался. Я хочу упростить наше с вами интервью. Если я взялся за возврат Металлиста, он будет обязательно в Харькове. Болельщики могут быть спокойны, мы его вернем живым.

Когда я брал Металлист в 2005 году, он играл в Первой лиге, а потом мы рвали в клочья известные европейские клубы. Я уверен, что наш старый новый проект будет участвовать в Лиге чемпионов. Харьков этого заслуживает. Я всегда то, что делал, доводил до конца — никогда не подводил харьковчан.

Мне не нужны голоса. Я не занимаюсь политикой и не буду заниматься. Буду заниматься только Харьковом, проектами харьковскими, харьковским футболом для харьковчан, для себя и своей семьи — это моя цель. Это не политический проект, а чисто футбольный проект для нашего харьковского комфорта.

Никаких бизнесменов я не привлекаю. Кто хочет, тот пусть присоединяется. У нас достаточно сил и возможностей. Это не народный клуб. Это клуб харьковский, который будет завоевывать титулы. Народный я в плохом смысле говорю. "Все вокруг колхозное, все вокруг мое" — так не будет. Харьковчане должны быть убеждены, что достаточно будет финансирования, чтобы мы играли в Лиге чемпионов".

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