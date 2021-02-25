Украина

Нигериец Джеффри отправился в чемпионат Финляндии.

Нападающий донецкого Олимпика Джеффри продолжит свою карьеру в финском чемпионате, где будет выступать за клуб Лахти на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба.

Арендное соглашение с 23-летним нигерийцем рассчитано на один год и включает в себя опцию выкупа футболиста.

Джеффри присоединился к Олимпику летом 2019 года, однако закрепиться в украинской команде ему не удалось — на его счету 11 матчей без забитых мячей.

В марте 2020 года Джеффри на правах аренды перебрался в эстонскую Нарву-Транс, где провел 29 поединков, в которых забил 7 голов.

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