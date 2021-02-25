Украина

Защитник киевлян не помнит шведского нападающего в действии.

Бывший защитник киевского Динамо вспомнил поединки против Барселоны, когда ему пришлось опекать Лионеля Месси, а вот Ибрагимовича бразилец помнит слабо.

"Каково было следить персонально за Месси? Я вспоминаю киевский матч как один из самых памятных в карьере. В той встрече я действительно опекал Месси. И хотя он забил, но сделал это со стандарта, образцово исполнив штрафной в девятку (мяч от перекладины опустился в ворота Шовковского – прим ред).

Ибрагимович? Разве он играл за Барселону тогда. И в Киеве и на Камп Ноу? Тогда он точно был призраком в тех играх. Я действительно не помню его на поле. Или же я максимально был сконцентрирован на Месси и вообще никого не замечал (улыбается)", - сказал Бетао в интервью журналу Футбол.

Напомним, Бетао ранее заявил, что Динамо было сильнее Шахтера в полуфинале Кубка УЕФА в 2009 году.