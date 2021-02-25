Украина

Футболист рассказал о встречах с "горняками".

Бывший защитник киевского Динамо Бетао заявил, что в матчах с Шахтером в 1/2 финала Кубка УЕФА именно "бело-синие" были сильнее.

"Это был болезненный удар, от которого все долго отходили. Прошли бы Шахтер — уверен Вердер обыграли бы и взяли главный трофей. За все время, что я был в Динамо, такой сильной команды больше не было.

Тот гол Илсиньо на последних минутах донецкого матча — шок. И хотя Шахтер тоже был сильным, считаю, Динамо на тот момент было сильнее и больше заслуживало выхода в финал".

"Мог бы перейти в Шахтер, если бы получил достойное предложение. От своих слов не отказываюсь. Не вижу в этом никакой проблемы. Как профессиональный футболист, я могу выбирать любую опцию. Есть немало примеров, когда футболисты играли по обе стороны баррикады.

Я очень уважаю Шахтер. У меня много друзей в Шахтере, которые и по сей день там – Тайсон, Мораес, Дентиньо" , — сказал Бетао в интервью Журналу Футбол.

Напомним, Бетао выступал за Динамо с 2008 по 2013 год и в 2015 году. Сумарно за киевский клуб бразилец провел 108 игр.