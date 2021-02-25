Украина

Украинский специалист высказался о своем уходе с поста главного тренера первой команды Олимпика.

Олимпик объявил о назначении Юрия Калитвинцева новым главным тренером клуба после отставки Игоря Климовского, который прокомментировал решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

"Мы с президентом обсудили мою работу. Мы пришли к обоюдному согласию, чтобы попрощаться. Я думаю, президент ждал большего. Возможно, я не готов выполнить того, чего хочет президент".

"На данный момент я до лета буду искать себе работу и если что-то не получится, президент сказал, что мы не прощаемся и готовы сотрудничать. К лету вернемся к этому разговору".

"Я благодарен ему, что именно в Олимпике я стал тренером, с детского тренера вырос в тренера Премьер-лиги. Желаю команде успехов", — заявил Климовский в программе Футбол NEWS.

Напомним, Игорь Климовский работал с Олимпиком с октября 2019 года. После 14-ти туров донецкий клуб набрал 17 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

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