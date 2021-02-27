Украина

Football.ua представляет анонс матча 16-го тура УПЛ между Александрией и Ворсклой.

Ворскла и Александрия на данный момент имеют равное количество очков в турнирной таблице и делят 5-6 места. Потому это, как говорится, будет матч за 6 очков.

Ворскла – Александрия

Суббота, 27 февраля, 17:00. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Хотя сейчас команды имеют равное количество очков, по ходу сезона у коллективов все развивалось абсолютно по-разному. В стартовых турах результаты команды Владимира Шарана чередовались довольно стабильно, а вот Ворскла стартовала дерзко и держалась длительное время в группе лидеров. После ничейного результата с Шахтером многие заговорили об "украинском Лестере" и о третьей силе в УПЛ. Правда, постепенно команда Юрия Максимова сдулась и отстала от Шахтера и Динамо. Полтавчан начали называть одним из главных фаворитов на бронзовые медали, и из этой борьбы команда Юрия Максимова уже тоже постепенно выбывает.

А вот александрийцы, наоборот, начали набирать понемногу. Перед возобновлением второй половины чемпионата Владимир Шаран заявил, что задача команды – попадание в еврокубки. Такие заявление у многих вызывали ухмылку, но две февральские победы над Мариуполем и Минаем вернули Александрию в борьбу за еврокубковую зону.

Гостям в этом матче не сможет помочь Павел Пашаев по причине дисквалификации. У Ворсклы по той же причине игру пропустит Сергей Яворский.

Если же смотреть на форму команд, то очевидно, что Александрия сейчас выглядит предпочтительнее. Не просто так и букмекеры определяют Александрию фаворитом противостояния в гостевом матче. Тем не менее, недооценивать Ворсклу тоже не стоит. Также не надо думать, что у гостей будет легкая прогулка в этом матче. Наверняка мы увидим футбол с большим количеством борьбы и небольшим количеством моментов, а решит исход поединка один забитый мяч.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 17 (4 победы Ворсклы, 5 ничьих, 8 побед Александрии), забитые голы 17:23

На поле Ворсклы: 8 (2 победы Ворсклы, 2 ничьих, 4 победы Александрии), забитые голы 8:9

Самый результативный матч: победа Александрии со счетом 3:2 (2016)

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua