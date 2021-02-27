Украина

Хавбек Десны высказался о победе над Ингульцом в матче чемпионата Украины.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Десна одержала разгромную победу над Ингульцом со счетом 3:0. Полузащитник черниговского клуба Андрей Тотовицкий, ставший автором одного из голов своей команды, поделился эмоциями от победы в данном противостоянии.

"Мы в прошлой игре с Ингульцом не смогли реализовать моменты. Хорошо провели сборы, работали над тактикой, преодолевать блок. Создали пару качественных моментов, в том числе и гол".

"Когда принял мяч, оценил ситуацию — все закрыты. Почему не исполнить? Тренер просит действовать в таком ключе. Мне больше нравится играть из глубины. Я не центральный нападающий. Если в прошлом сезоне мы играли с двумя опорниками, то сейчас стали более вариативными, заполняя свободное пространство".

"Поле не в лучшем состоянии, но оно позволяло комбинировать. Мы очень надеемся вернуться домой. Тяжело после синтетики тренироваться в кроссовках, а потом выходить в бутсах", — заявил Тотовицкий в эфире программы Тур ONLINE.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Десна — Ингулец вы можете на Football.ua.