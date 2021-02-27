Украина

Наставник Ингульца высказался о поражении от Десны в матче чемпионата Украины.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги Десна одержала разгромную победу над Ингульцом со счетом 3:0. Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился эмоциями от поражения в данном противостоянии.

"Впечатления негативные. Проиграли матч, проиграли с крупным счетом. Не хватило концентрации внимания при стандартных положениях соперника".

"Мы изучали, знали, что будет при стандартах нам сложно. Но допустили ошибки, отсюда и пропущенные нами мячи", — заявил Лавриненко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Десна — Ингулец вы можете на Football.ua.