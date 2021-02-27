Украина
27 февраля 2021, 18:57
Ворскла в тяжелом поединке одолела Александрию
Дубль Владислава Кулача и точный удар "зимнего" новичка Оливье Тилля принесли стратегически важный успех команды Юрия Максимова.
Ворскла — Александрия, фото ФК Ворскла Полтава
27 февраля 2021, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ворскла — Александрия 3:1
Голы: Кулач, 39, 77 (пен.), Тилль, 70 — Вантух, 55
Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Альюн — Тилль (Де Ноойер, 82), Пуцлин, Скляр, Цитаишвили (Сапай, 65) — Кане (Луизао, 65), Степанюк (Челядин, 72) — Кулач.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецьков, 80) — Лучкевич (Третьяков, 46), Банада (Новиков, 81), Гречишкин, Шастал (Устименко, 67) — Ковалец (Мишенко, 89) — Ситало.
Предупреждения: Де Ноойер — Гречишкин, Вантух, Шастал, Банада, Ситало.