Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 16-го тура УПЛ.

В напряженном поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух на последних секундах вырвал победу над Колосом со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте, когда вратарь Руха Мысак срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового. Затем гости сравняли счет в начале второго тайма — на 48-й минуте Кондраков удачно сыграл на добивании.

Однако самое острое и нервное было заготовлено на концовку матча. Сперва на 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален Мысык, который к тому же, привез пенальти в свои ворота. Однако Колос своим шансом не воспользовался, так как Гавриш не смог переиграть Мысака.

Спустя минуту арбитр выдал вторую желтую карточку Костышину, уравняв составы команд, что пошло на пользу львовской команде. На последней минуте вышедший на замену Кухаревич шикарным дальним ударом поразил девятку ворот Волынца, принеся победу своей команде.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Колос — Рух 1:2

Голы: Мысак, 35 (автогол) — Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6

Колос: Волынец — Черноморец, Новак, Гавриш, Кравченко — Задоя (Милько, 53) — Антюх (Данфа, 78), Богданов, Ориховский (Костышин, 67), Чурко (Ильин, 67) — Лысенко (Исаенко, 78)

Рух: Мысак — Зец, Белый, Стаменкович — Мысык, Федорчук, Карасюк, Притула (Кухарук, 46) — Кондраков (Кухаревич, 64), Климчук (Бойчук, 64) — Борячук

Предупреждения: Задоя, Костышин — Зец, Белый, Мысык

Удаление: Костышин, 90+2 (второе предупреждение) — Мысык, 90 (второе предупреждение)

На 90-й минуте Виталий Гавриш (Колос) не реализовал пенальти (вратарь)