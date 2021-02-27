Украина

Команды закончили встречу, имея в своих составах по десять футболистов.

В поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги львовский Рух в гостях вырвал победу над Колосом со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте поединка, когда после передачи с углового два игрока Колоса врезались в друг друга перед вратарем Романом Мысаком, который кулаком пытаясь вынести мяч, срезал его в собственные ворота. Однако львовяне смогли отыграться в начале второго тайма — на 48-й минуте Даниил Кондраков добил мяч в сетку ворот после суматохи в штрафной.

Обе команды были вынуждены заканчивать матч вдесятером. Сперва арбитр удалил Марьяна Мысыка за вторую желтую карточку на последней минуте основного времени. Затем Денис Костышин повторил этот же трюк с удалением, получив две желтых карточки за пять минут.

Победу львовской команде принес забитый мяч в исполнении Николая Кухаревича, который смог отметиться голом на 96-й минуте встречи.

Таким образом, Рух набрал 13 очков после 16 туров и поднялся на 11-е место в турнирной таблице УПЛ, а у Колоса 22 балла и седьмая строчка.

Колос — Рух 1:2

Голы: Мысак, 35 (автогол) — Кондраков, 48, Кухаревич, 90+6

Колос: Волынец — Черноморец, Новак, Гавриш, Кравченко — Задоя (Милько, 53) — Антюх (Данфа, 78), Богданов, Ориховский (Костышин, 67), Чурко (Ильин, 67) — Лысенко (Исаенко, 78)

Рух: Мысак — Зец, Белый, Стаменкович — Мысык, Федорчук, Карасюк, Притула (Кухарук, 46) — Кондраков (Кухаревич, 64), Климчук (Бойчук, 64) — Борячук

Предупреждения: Задоя, Костышин — Зец, Белый, Мысык

Удаление: Костышин, 90+2 (второе предупреждение) — Мысык, 90 (второе предупреждение)