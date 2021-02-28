Украина

Полузащитник полтавской Ворсклы поделился эмоциями от дебютного гола в УПЛ.

В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле принимала Александрию, и сумела одержать победу в непростом поединке, устроив перестрелку во втором тайме (3:1).

Ворскла — Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча

"Зимний" новичок команды Юрий Максимова, полузащитник Оливье Тилль, который в этом поединке сумел забить дебютный для себя гол в новом коллективе, поделился эмоциями от победы своей команды в послематчевом интервью телеканалу Футбол.

"Я очень счастлив. Нам нужна была победа, нужно было брать три очка у прямого конкурента. Особенно важно, что победу добыли в присутствии болельщиков.

Это мой дебютный гол и первая моя победа в УПЛ, поэтому надеюсь, что продолжу в том же духе", — не стал скрывать эмоций люксембуржец.

В следующем туре полтавская Ворскла сыграет номинально гостевой поединок против Мариуполя.