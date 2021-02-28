Полузащитник полтавской Ворсклы поделился эмоциями от дебютного гола в УПЛ.
Дебютный гол Оливье Тилля, фото ФК Ворскла Полтава
28 февраля 2021, 12:50
В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла на своем поле принимала Александрию, и сумела одержать победу в непростом поединке, устроив перестрелку во втором тайме (3:1).
Ворскла — Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча
"Зимний" новичок команды Юрий Максимова, полузащитник Оливье Тилль, который в этом поединке сумел забить дебютный для себя гол в новом коллективе, поделился эмоциями от победы своей команды в послематчевом интервью телеканалу Футбол.
"Я очень счастлив. Нам нужна была победа, нужно было брать три очка у прямого конкурента. Особенно важно, что победу добыли в присутствии болельщиков.
Это мой дебютный гол и первая моя победа в УПЛ, поэтому надеюсь, что продолжу в том же духе", — не стал скрывать эмоций люксембуржец.
В следующем туре полтавская Ворскла сыграет номинально гостевой поединок против Мариуполя.