Украина

Специалист рассказал о своем периоде работы в Украине.

Бывший тренер донецкого Шахтера Невио Скала рассказал пресс-службе римской Ромы о своем периоде работы в Украине.

"Это был 2002 год, в тот момент меня попросили уйти из Бешикташа. Однажды мне позвонили и начали со мной говорить на немецком… Это был посредник в переговорах. Я хорошо знаю немецкий язык, так как женат на женщине, родившейся в Германии. Этот человек спросил меня, готов ли я стать тренером Шахтера.

Сначала я отказался, очень не хотелось возвращаться в футбол в другой лиге, с другим языком. Но потом мне говорят: "Послушай меня, Скала, поедь поговори с президентом Шахтера в Вене. Они отвезут вас в Донецк, покажут тренировочную базу и все остальное".

При Невио Скале донецкий Шахтер сумел выиграть чемпионат Украины и

"Я последовал совету. Действительно, их учебный центр — это нечто уникальное и абсолютно современное. Поэтому я решил возглавить команду. Проблемы с деньгами не возникало. Я попросил президента заключить со мной шестимесячный контракт, а затем мы должны были обсудить это в конце сезона, когда будут достигнуты результаты.

Мы впервые в истории выиграли чемпионат и национальный кубок. Достижение стало возможным благодаря совместной работе ребят, с которыми я сразу вошел в тон. Под моим руководством играли сильные футболисты во главе с Тимощуком.

Но в следующем году я покинул Шахтер. Мы проиграли 4:2 в Кубке УЕФА Аустрии в абсурдной игре, и президент был зол на этот результат. После поражения от Аустрии, Ахметов предложил мне уйти из Шахтера. Я с радостью согласился. И мы расстались в хороших отношениях", — рассказал специалист.

Напомним, Шахтер встретится в 1/8 финала Лиги Европы с римской Ромой, которую ныне тренирует экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека.