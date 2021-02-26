Лига Европы

Вашему вниманию некоторые факты о будущем сопернике Шахтера.

Победа над Брагой в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы стала 150-й для Ромы во всех европейских клубных турнирах — сообщил официальный сайт "волков".

При этом Рома впервые в своей истории смогла пройти раунд с выбыванием в Лиге Европы. А в Кубке УЕФА подобный подвиг удавался им 15 лет назад, когда в сезоне-2005/2006 "джаллоросси" прошли Брюгге.

Стоит отметить, что Эдин Джеко забил в ворота Браги 29-й гол в еврокубках (без учета квалификации) в составе Ромы и обошел в списке бомбардиров клуба Франческо Тотти, на счету которого 28 мячей.

В 1/8 финала Лиги Европы Рома встретится с Шахтером.

Также стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы.

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