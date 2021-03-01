29-летний хавбек больше не является футболистом луганского клуба.
Игорь Чайковский, ФК Заря Луганск
01 марта 2021, 17:06
Заря на своем официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Игорем Чайковским.
Луганский клуб и 29-летний украинец приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон. Теперь футболист пребывает в статусе свободного агента.
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Отметим, что после возвращения из Анжи в январе 2019 года Чайковскому так и не удалось закрепиться в качестве игрока стартового состава Зари.
В текущем сезоне чемпионата Украины полузащитник лишь дважды появлялся на футбольном поле, отыграв в общей сложности всего 13 минут.
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