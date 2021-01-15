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Football.ua представляет пятерку футболистов луганской Зари, которые в обозримом будущем могут попрощаться с клубом.

Луганская Заря в последние несколько лет славилась хорошим скаутинговым отделом. Когда команду возглавлял Юрий Вернидуб, множество хороших иностранцев побывали в чемпионате Украины, защищая цвета луганского клуба.

Сюда можно приписать таких парней, как Силас, Юри, Данило, Паулиньо, Рафаэль Форстер, Рафаэль Ратао (все – Бразилия), Деннис Бонавентуре (Нигерия), Янник Боли (Франция) и так далее. Среди неудачных покупок отметим Давида Фаупалу (воспитанника Ман Сити), Мохаммеда Эль-Буаззати (бывшего капитана Боруссии Дортмунд II), ноунейма Жюля Багу и, пожалуй, Леонидаса, который позднее поиграл и за донецкий Олимпик, но также не блистал.

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С приходом Виктора Скрипника на пост главного тренера вектор развития немного поменялся. В клубе стало на порядок меньше футболистов и, самое интересное, иностранцев. Из тех, кто является лидером коллектива и имеет не украинский паспорт, можно назвать лишь Джоэля Абу Ханну. Остальные позиции чаще всего закрывают наши игроки.

Конкуренция имеется на каждую позицию, кроме центра обороны, а значит, что есть футболисты, которые могут сменить клуб в ближайшее время. Им, по крайней мере, стоит об этом задуматься. Football.ua выделяет тех, кто, по нашему мнению, уже сейчас может искать себе новую команду.

Жуниньо, 25 лет

Бразильский левый защитник Жуниньо приходил из Вардара в Зарю на замену Богдану Михайличенко, который в летнее трансферное окно перебрался в бельгийский Андерлехт. Судя по видеонарезкам, футболист напоминал Роберта Карлоса в ранние годы. Отличная техника, низкий рост, хорошая стартовая скорость и отличные диагональные передачи. Фанаты очень ждали этого парня, а когда подписали контракт – его дебюта. В первой игре за луганчан Жуниньо выглядел достаточно неплохо, хоть и провел на поле всего несколько минут. А потом он выбыл из обоймы.

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Как сообщала пресс-служба клуба, у бразильца были проблемы с визой, и поэтому он не влился в коллектив должным образом и не особо проявил себя на тренировочных занятиях. Но ближе к зиме он вернулся в Украину, тренировался с командой, однако, похоже, уже было поздно. Конкуренция на позиции левого защитника есть, и Жуниньо, на фоне всех остальных, выглядит лишним. В игре против Днепра-1 Скрипник дал ему шанс, и при счете 3:0 в пользу “черно-белых” выпустил на поле. А он — выйди да привези совсем ненужный гол, который оформил на свой счет Назаренко.

Пожалуй, парню стоит съездить в аренду.

Игорь Чайковский, 29 лет

Хавбек Чайковский вернулся в луганский клуб еще в сезоне-2018/19 после недолгого вояжа в российский Анжи (13 матчей за 1,5 года). Еще и при Вернидубе он не был номером один при выборе основного полузащитника, а при Скрипнике все стало куда хуже. Есть несколько версий, почему Чайковский остался в Заре после прихода нового коуча. Основная: Игорь – душа компании, человек, способный завести команду в раздевалке. Но беда в том, что свои футбольные качества он, похоже, растерял еще в России.

За полтора сезона при Скрипнике у Чайковского насчиталось пять матчей, в которых он выходил в конце поединка преимущественно тогда, когда Заря обыгрывала соперника с комфортным счетом. В Турцию он с командой не полетел, хавбек наверняка ищет новую команду. Пока неизвестно, будет это клуб УПЛ, Первой лиги или ближайшего зарубежья. В 29 лет еще можно поиграть на хорошем уровне. Но назревает вопрос: нужно ли это футболисту?

Ловро Цвек, 25 лет

Центральный полузащитник Ловро Цвек – еще один легионер Зари. В начале своего пути Скрипник заявлял, что любой легионер должен быть на голову сильнее украинца, чтобы он играл. Подписав прошлой зимой хорвата, фанаты клуба не увидели, в чем он лучше других. Да, он выделяется свой жесткостью на футбольном поле, что зачастую идет скорее в минус, чем плюс. Вспомнить хотя бы его фол на Сергее Сидорчуке.

А ведь тогда прошло лишь пару минут после того, как он вышел на поле. Также Цвек очень неуступчивый, и это, пожалуй, его единственный плюс. В центре обороны, где его иногда выпускает Скрипник, парень очень много ошибается, а с приходом Назарины и частыми повреждениями, и вовсе потерял место в стартовом составе.

Сложно сказать, рассчитывает ли Скрипник на Ловро, который бы очень пригодился по своему типажу некоторым клубам нижней шестерки чемпионата Украины. Если же зимой он все-таки не уйдет, то вторая половина сезона будет для него решающей в луганском клубе. Проявит себя – останется, если нет — придется уходить.

Максим Лунев, 22 года

Некогда один из самых талантливых украинских футболистов Максим Лунев не сумел полностью раскрыться в луганской Заре. Он переходил в клуб вместе с другими футболистами Днепра, когда тех понизили в классе. И, откровенно говоря, на Максима были большие надежды и от руководства вместе с тренерским штабом, и от болельщиков “черно-белых”. Но моментами яркие выступления затмевали постоянные неудачи и фейлы со стороны футболиста.

Виктор Скрипник верит в талант футболиста, и в Лиге Европы давал ему шансы сыграть со старта. Но кроме заработанного пенальти во втором матче с АЕКом в Греции, он ничем толком и не запомнился. В УПЛ парень выходит еще реже, а о голевых действиях и вовсе позабыл, несмотря на то, что играет в группе атаки. Максим еще достаточно молод, ему всего 22 года, и, возможно, Заря – просто не его клуб. Стоит посмотреть в сторону команд, готовых его арендовать, или вовсе принять в свои ряды на постоянной основе, так как сидеть постоянно на скамейке – туманная перспектива.

Михайло Перович, 23 года

Черногорский легионер Перович круто проявил себя в играх против Зари в квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 за Будучность. Он даже раз отличился голом против луганчан в домашней встрече. Это и подкупило Скрипника, который видел Михайло наконечником атак команды. И он удивил уже в дебютном матче, забив свой первый гол за клуб. Но кто же знал, что этот гол станет первым, и, вполне возможно, последним в "черно-белой" футболке.

У форварда было очень много шансов проявить себя, но он их тратил налево и направо. В ответственных моментах он умудрялся не попадать из убойных позиций, а иногда даже мазал по пустым воротам. Терпение тренера закончилось, и Перович не поехал с Зарей на зимние сборы в Турцию. “Отряд не заметит потери бойца”, — поется в известной песне.

На данный момент в распоряжении Скрипника есть более стабильные Аллахьяр, Громов, Гладкий, Кабаев и даже молодой Алифиренко. А летом, скорее всего, приедет еще и Шахаб. Предположим, что в заявке клуба на вторую половину сезона Михайло не будет.

Богдан Бондаренко, Football.ua