Украина

Команда Александра Косенко готовится провести два мартовских матча в рамках группового этапа квалификации Евро-2022.

Подопечные Александра Косенко начали подготовку к двум поединкам против Хорватии в рамках группового этапа отбора Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Ранее в конце февраля наставник команды определился с игроками, которые будут вызваны на матчи с хорватами.

Вратари - Кирилл Ципун (Продэксим), Александр Сухов (ХИТ), Назарий-Зеновий Войтович (Энергия);

Полевые игроки - Сергей Малышко, Михаил Грицына, Николай Грицына (все — Столица, Беларусь), Олег Еремин (Витэн, Беларусь), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма, (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба (оба — ХИТ), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба — Ураган), Тарас Кузь (Энергия).

В минувшее воскресенье, 28 февраля, игроки сборной Украины собрались в Броварах и провели тренировку, а сегодня проведут повторное занятие.

Завтра, 2 марта, подопечные Косенко отправятся в Осиек, где 3 марта сыграют против Хорватии. Начало матча в 20:00. Домашний матч состоится 7 марта в запорожском Дворце спорта Юность в 19.00.

Напомним, в стартовом поединке квалификации к Евро-2022 сборная Украины уверенно разобралась с Албанией (10:3).