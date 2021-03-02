Украина

Бывший главный тренер львовян прокомментировал ситуацию с уходом из клуба.

Виталий Шумский прокомментировал увольнение из Львова, отметив, что это никак не связано с языковым скандалом.

"Да, действительно у нас состоялся разговор с руководством, поблагодарили друг друга за работу. Более предметно обращайтесь к руководству клуба. Было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Никто мне за языковой скандал ничего не говорил. Я вообще не понимаю, почему все так раздули эту ситуацию. В первую очередь, в той ситуации я хотел сказать о футбольных правилах и о том, за что дают желтые карточки", — сказал Шумский в эфире Футбол NEWS.

Напомним, Виталий Шумский взял на себя обязанности наставника Львова в октябре 2020 года. С тех пор команда одержала три победы в УПЛ, дважды сыграла вничью и четыре раза потерпела поражения.