Украина

И.о. наставника львовской команды подвел итог матча против лидера чемпионата Украины.

Исполняющий обязанности главного тренера Львова Виталий Шумский прокомментировал поражение от киевского Динамо в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (1:4).

"Конечно, когда ты дома проиграешь со счетом 1:4, эмоции негативные. К сожалению, сегодня мы получили нелогичный первый гол, но я поблагодарил ребят за второй тайм. Они делали на поле все, что смогли. Как говорится, мяч не лез в ворота. У нас был момент в первом тайме, когда Алексей Довгий бил с семи метров, но вратарь соперника сыграл очень хорошо. Если бы мы тогда забили, думаю, что во втором тайме игра была бы другой. Но это футбол, Динамо сегодня было сильнее нас. Они использовали практически все моменты, которые имели", — приводит слова Шумского официальный сайт Динамо.

Также наставник Львова рассказал о влиянии первого гола, который киевляне забили на первой минуте после грубой ошибки вратаря.

"Конечно, любой команде, которая пропускает на первой минуте, не так просто сразу перестроиться. Все-таки, можно сказать, гол был курьезным. Но под конец первого тайма мы перестроились, и появлялись моменты. Во втором тайме мы сделали ряд замен и больше играли на половине поля Динамо", — добавил Шумский.

Ранее своими эмоциями от матча поделился главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

На Football.ua доступен обзор матча Львов — Динамо.