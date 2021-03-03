В четвертьфинале Кубка Украины Зарю ожидает противостояние с Вересом, который является одним из лидеров Первой лиги. Полузащитник луганского клуба Дмитрий Иванисеня поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"С возобновления сезона мы выиграли 3 игры подряд в УПЛ. Я бы не сказал, что у нас есть что-то в приоритете — чемпионат или Кубок. В Кубке осталось выиграть две игры — и ты в финале, и в чемпионате нужно все время побеждать. Поэтому скажу, что это два равносильных турнира для нас".

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"Мы смотрели, разбирали игру соперника. Видно, что команда физически сильная, много борется, и я думаю, что будет тяжелый бой", — заявил Иванисеня в интервью программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Верес — Заря состоится сегодня, 3 марта, в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.