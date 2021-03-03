Украина

Football.ua представляет анонс матча 1/4 финала Кубка Украины.

В четвертьфинале Кубка Украины один из лидеров УПЛ, Заря, отправится в гости к Вересу, который имеет все шансы со следующего сезона пополнить ряды участников первенства Премьер-лиги.

Верес — Заря

Среда, 3 марта, 14:00. Луцк, стадион Авангард. Арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Первого полуфиналиста Кубка определят команды, ставящие перед собой аналогичные задачи в национальном первенстве. Правда, в разных лигах.

Заря идет на третьем месте в Премьер-лиге, после победы над действующим чемпионом вплотную (по потерянным очкам — если учитывать матч в запасе) приблизившись к Шахтеру. Верес же лишь на 1 очко отстает от лидирующего в Первой лиге Агробизнеса.

Турнирное положение обеих команд не только свидетельствует об их достаточно высокой квалификации, но и заставляет задуматься, насколько важен для них Кубок Украины в свете шанса побороться за Лигу чемпионов (в случае Зари) и путевку в УПЛ (в случае Вереса).

Заря находится в привилегированном положении не только благодаря своему статусу участника элитного дивизиона. Луганчане провели уже три матча во втором круге чемпионата, и во всех трех одержали победы: над Десной (2:1), Мариуполем (1:0) и Шахтером (1:0).

Верес до последнего времени готовился к старту весенней части сезона в Турции, и в каком состоянии подопечные Юрия Вирта подходят к противостоянию, можно догадываться только по результатам контрольных матчей с далеко не самыми сильными соперниками. Интересно, что один из них, 25 февраля против Окжетпеса, был прерван при счете 1:1 из-за драки между футболистами... По крайней мере, настроение у волынян боевое!

В нынешнем розыгрыше Верес прошел Днепр Черкассы (5:0), Альянс (3:0), Николаев (4:2, д.в.) и Мариуполь (1:0). Заря оказалась сильнее Десны (1:0).

Ориентировочные составы

прогноз 0:2

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