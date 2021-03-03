Украинский защитник отправился за игровой практикой в Первую лигу.
Дмитрий Семенов, ФК Александрия
03 марта 2021, 12:25
Футбольный клуб Кремень, выступающий в Первой лиге Украины, на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Александрии Дмитрия Семенова.
21-летний воспитанник Днепра перебрался в новую команду на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Дмитрий Семенов не провел ни одного официального поединка за первую команду Александрии.
В минувшей же кампании украинский центрбек выступал на правах аренды за Николаев и латвийскую Елвагу, записав на свой счет 33 матча во всех турнирах и заработав 10 желтых карточек.
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