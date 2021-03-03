Украина

Украинский защитник отправился за игровой практикой в Первую лигу.

Футбольный клуб Кремень, выступающий в Первой лиге Украины, на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Александрии Дмитрия Семенова.

21-летний воспитанник Днепра перебрался в новую команду на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Дмитрий Семенов не провел ни одного официального поединка за первую команду Александрии.

В минувшей же кампании украинский центрбек выступал на правах аренды за Николаев и латвийскую Елвагу, записав на свой счет 33 матча во всех турнирах и заработав 10 желтых карточек.

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