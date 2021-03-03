Украина

Винницкий клуб усилился тремя футболистами.

Нива объявила о подписании трех футболистов.

Официальный сайт винницкого клуба сообщает, что к команде присоединись полузащитники Владимир Кучер и Максим Зеленевич, а также форвард Игорь Маляренко.

23-летний Кучер - выступал за Александрию и Кристалл.

28-летний Зеленевич — воспитанник Динамо Киев и юношеской сборной Украины, выступал за Черкащину, а также за аматорский клуб из Словакии.

31-летний Маляренко — воспитанник Нивы, вернулся в клуб после выступлений за любительские команды, а также за словацкий клуб.

Ранее сообщалось, что Кремень арендовал двух хавбеков Александрии.

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