Винницкий клуб усилился тремя футболистами.
Максим Зеленевич, ФК Нива В
03 марта 2021, 12:26
Нива объявила о подписании трех футболистов.
Официальный сайт винницкого клуба сообщает, что к команде присоединись полузащитники Владимир Кучер и Максим Зеленевич, а также форвард Игорь Маляренко.
23-летний Кучер - выступал за Александрию и Кристалл.
28-летний Зеленевич — воспитанник Динамо Киев и юношеской сборной Украины, выступал за Черкащину, а также за аматорский клуб из Словакии.
31-летний Маляренко — воспитанник Нивы, вернулся в клуб после выступлений за любительские команды, а также за словацкий клуб.
Ранее сообщалось, что Кремень арендовал двух хавбеков Александрии.
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